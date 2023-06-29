В полиции советуют, как не стать жертвой мошенников и защитить свои аккаунты

В полиции советуют защитить свои аккаунты от мошенников, создав уникальный пароль для каждого интернет-банкинга, электронной почты, социальных сетей. Гражданам рекомендуют не использовать один пароль для входа.
Чтобы защита аккаунтов была надежной, нужно создать сложный пароль. Он должен содержать:
– восемь и более символов;
– прописные и строчные буквы;
– цифры и специальные знаки/символы.
В паролях не следует использовать:
– личную персональную информацию (дата рождения, адрес, номер телефона и т.п.);
– общеизвестные комбинации паролей (например, Qwerty12, Password123456, Admin1234 и т.п.);
– последовательное/обратное написание символов или цифр.
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