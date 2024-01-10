Тарифи на комунальні послуги зросли більш ніж на 10% за рік, — Держстат

Причиною стало підвищення цін на електроенергію із 1 червня майже на 70%.

Фото: cheline.com.ua

Середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні за 2023 рік зросли на 12,8%. Про це стало відомо з даних Державної служби статистики.

Причиною стало підвищення цін на електроенергію із 1 червня майже на 70%.

Зросли такі тарифи:

на утримання та ремонт житла - на 3,4%,

на водопостачання - 0,8%,

на прибирання сміття - на 5,5%,

на каналізацію - на 0,7%

на послуги з управління багатоквартирними будинками - на 3,0%

на електроенергію - на 69,7%.

Водночас не змінилися тарифи на природний газ, опалення та гарячу воду.

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