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Тарифи на комунальні послуги зросли більш ніж на 10% за рік, — Держстат

16:41, 10 січня 2024
Причиною стало підвищення цін на електроенергію із 1 червня майже на 70%.
Тарифи на комунальні послуги зросли більш ніж на 10% за рік, — Держстат
Фото: cheline.com.ua
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Середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні за 2023 рік зросли на 12,8%. Про це стало відомо з даних Державної служби статистики.

Причиною стало підвищення цін на електроенергію із 1 червня майже на 70%.

Зросли такі тарифи:

  • на утримання та ремонт житла - на 3,4%,
  • на водопостачання - 0,8%,
  • на прибирання сміття - на 5,5%,
  • на каналізацію - на 0,7%
  • на послуги з управління багатоквартирними будинками - на 3,0%
  • на електроенергію - на 69,7%.

Водночас не змінилися тарифи на природний газ, опалення та гарячу воду.

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