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Як вберегтися від кишенькових злодіїв під час подорожей – поради

22:59, 18 серпня 2024
Експерти дали туристам поради щодо захисту від кишенькових злодіїв у великих містах.
Як вберегтися від кишенькових злодіїв під час подорожей – поради
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Під час літніх відпусток туристи часто стають мішенями для кишенькових злодіїв у переповнених містах. Експерти з безпеки поділилися порадами, як уникнути таких неприємностей, пише USA Today.

Використовуйте кишені з блискавками

Джон Смайстрла з Г'юстона ледь не став жертвою кишенькового злодія в Парижі, коли у нього помітили напіввідкриті блискавки на кишенях. Щоб запобігти крадіжці, експерти рекомендують використовувати одяг з кишенями, що оснащені блискавками та ґудзиками. Вільям Мюллер з Маямі також підтверджує ефективність таких рішень, зокрема для захисту від злодіїв у великих містах, де звичайні блискавки не завжди забезпечують надійний захист.

Заздалегідь ознайомтеся з місцем відпочинку

Джон Гоббельс, головний операційний директор Medjet, радить туристам вивчити інформацію про місця, які вони планують відвідати, і про види шахрайства, з якими можна зіткнутися. Керрі Паскарелло з Global Secure Resources також наголошує на важливості уникання людних місць і бути обережними з алкоголем, оскільки кишенькові злодії часто використовують відволікання уваги, такі як зіткнення чи проливання напоїв.

Станьте менш помітними

Каталін Парті, експерт з кіберзлочинності з Virginia Tech, радить туристам одягатися так, щоб не виділятися як туристи, уникати дорогих аксесуарів і помітного одягу. Журналіст Крістофер Елліотт додає, що злодії часто вибирають своїх жертв за їхню поведінку – наприклад, розмови на чужій мові або носіння великих камер. Він також радить не зберігати цінності в задніх кишенях і триматися подалі від туристичних зон, щоб зменшити ризик бути обкраденим.

Ці прості поради можуть суттєво знизити ризик крадіжки та допомогти насолоджуватися відпочинком без неприємних інцидентів.

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