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Как уберечься от карманников во время путешествий – советы

22:59, 18 августа 2024
Эксперты дали туристам советы по защите от карманников в крупных городах.
Как уберечься от карманников во время путешествий – советы
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Во время летних отпусков туристы часто становятся мишенями для карманников в переполненных городах. Эксперты по безопасности поделились советами, как избежать таких неприятностей, пишет USA Today.

Используйте карманы с молниями

Джон Смайстрла из Хьюстона едва не стал жертвой карманника в Париже, когда у него заметили полуоткрытые молнии на карманах. Чтобы предотвратить кражу, эксперты рекомендуют использовать одежду с карманами, оснащенными молниями и пуговицами. Уильям Мюллер из Майами также подтверждает эффективность таких решений, в частности для защиты от воров в больших городах, где обычные молнии не всегда обеспечивают надежную защиту.

Заранее ознакомьтесь с местом отдыха

Джон Гоббельс, главный операционный директор Medjet, советует туристам изучить информацию о местах, которые они планируют посетить, и о видах мошенничества, с которыми можно столкнуться. Керри Паскарелло из Global Secure Resources также подчеркивает важность избегания людных мест и быть осторожными с алкоголем, поскольку карманники часто используют отвлечения внимания, такие как столкновения или проливание напитков.

Станьте менее заметными

Каталин Парти, эксперт по киберпреступности из Virginia Tech, советует туристам одеваться так, чтобы не выделяться как туристы, избегать дорогих аксессуаров и броской одежды. Журналист Кристофер Эллиотт добавляет, что воры часто выбирают своих жертв за их поведение - например, разговоры на чужом языке или ношение больших камер. Он также советует не хранить ценности в задних карманах и держаться подальше от туристических зон, чтобы уменьшить риск быть обворованным.

Эти простые советы могут существенно снизить риск кражи и помочь наслаждаться отдыхом без неприятных инцидентов.

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