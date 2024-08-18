Украинцев призвали помочь сформировать фундамент для репараций – что нужно

Как украинцам ускорить запуск компенсационного механизма.

Украинцы могут помочь в нескольких кликах сформировать фундамент для репараций Украины. Так, як объяснили в Дії, нужно подать заявление в международный реестр убытков.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что с 25 июля все владельцы поврежденной или уничтоженной жилой недвижимости могут подавать заявления в Реестр убытков для Украины (RD4U) для возмещения ущерба, причиненного их квартирам и домам в результате агрессии рф против Украины.

Как присоединиться к процессу в карточках ниже:

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