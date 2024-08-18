В Одесской области маршрутка врезалась в мопед, пострадали водитель и пассажирка

Водитель маршрутки не убедился в безопасности движения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с мотоциклом.

В Одесском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса и мопеда. Авария произошла на одной из улиц села Лиманка. Об этом сообщила полиция Одесской области.

По предварительным данным полиции, 63-летний водитель маршрутного такси, выполняя маневр левого поворота с главной дороги, не убедился в безопасности движения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с мопедом под управлением 20-летнего мужчины. Мопедист имел преимущество в движении.

В результате аварии пострадали водитель мопеда и его 17-летняя пассажирка. Обоих госпитализировали в больницу. У мопедиста диагностировали перелом теменной и затылочной костей, перелом нижней челюсти, а у девушки - кранио-скелетную травму и перелом бедра. У водителя мопеда отобрали образцы для проверки на содержание алкоголя. Водитель маршрутки был трезв.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и патрульная полиция. Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения. Возможное наказание - лишение свободы от трех до восьми лет.

Транспортные средства помещены на штрафплощадку, планируется проведение экспертиз. Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства происшествия и призывает водителей внимательно соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать подобных инцидентов.

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