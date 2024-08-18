На Одещині маршрутка врізалася в мопед, постраждали водій і пасажирка

Водій маршрутки не переконався у безпечності руху і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з мотоциклом.

В Одеському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного автобуса та мопеда. Аварія відбулася на одній з вулиць села Лиманка. Про це повідомила поліція Одеської області.

За попередніми даними поліції, 63-річний водій маршрутного таксі, виконуючи маневр лівого повороту з головної дороги, не переконався у безпечності руху і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з мопедом під керуванням 20-річного чоловіка. Мопедист мав перевагу в русі.

Внаслідок аварії постраждали водій мопеда та його 17-річна пасажирка. Обох госпіталізували до лікарні. У мопедиста діагностували перелом тім'яної та потиличної кісток, перелом нижньої щелепи, а у дівчини – краніо-скелетну травму та перелом стегна. У водія мопеда відібрали зразки для перевірки на вміст алкоголю. Водій маршрутки був тверезий.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та патрульна поліція. Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання за порушення правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило тяжкі тілесні ушкодження. Можливе покарання – позбавлення волі від трьох до восьми років.

Транспортні засоби поміщені на арештмайданчик, планується проведення експертиз. Поліція продовжує встановлювати всі обставини події та закликає водіїв уважно дотримуватись правил дорожнього руху, щоб уникнути подібних інцидентів.

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