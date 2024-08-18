Українців закликали допомогти сформувати фундамент для репарацій – що потрібно

Як українцям пришвидшити запуск компенсаційного механізму.

Українці можуть допомогти за кілька кліків сформувати фундамент для репарацій Україні. Так, як пояснили у Дії, потрібно подати заяву в міжнародний Реєстр збитків.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що з 25 липня всі власники пошкодженої або знищеної житлової нерухомості можуть подавати заяви до Реєстру збитків для України (RD4U) для відшкодування шкоди, завданої їх квартирам і будинкам внаслідок агресії рф проти України.

Як долучитися до процесу у картках нижче:

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