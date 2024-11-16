Коли День святого Миколая в Україні — все про свято

Раніше День святого Миколая відзначали 19 грудня, а після переходу на новоюліанський календар його святкують 6 грудня.

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День святого Миколая — одне з найочікуваніших свят, яке дарує радість і дітям, і дорослим. У цей день вшановують Миколу Чудотворця, відомого своєю щедрістю та добрими справами, а діти знаходять під подушками подарунки від нього.

Як відомо, у 2023 році Православна церква України перейшла на сучасний новоюліанський календар. Дати церковних урочистостей змістилися на 13 днів назад.

День святого Миколая за новим стилем святкують 6 грудня.

Це свято в Україні має багаті й захоплюючі традиції, що передаються з покоління в покоління.

Подарунки під подушкою. Одна з найулюбленіших традицій серед дітей — це отримання подарунків від святого Миколая, які зазвичай залишають під подушкою. Напередодні свята діти пишуть листи Миколаю, де вказують, як себе вели протягом року, і перераховують бажані подарунки. Ті, хто був слухняним, отримують солодощі, іграшки чи інші приємні сюрпризи, а неслухняні можуть знайти різочку — нагадування про необхідність виправити свою поведінку.

Благодійність та допомога нужденним. Згідно з духом святого Миколая, багато людей намагаються в цей день робити добрі справи. Організовують благодійні акції для допомоги сиротам, літнім людям або нужденним сім'ям.

Релігійні служби. У церквах проходять урочисті богослужіння на честь святого Миколая. Віряни приходять до храмів, щоб помолитися і попросити заступництва та допомоги у святого.

Фольклорні вистави та святкові заходи. В багатьох школах, дитячих садках і громадських центрах проводять святкові вистави, на яких діти розповідають вірші, співають пісні, присвячені святому Миколаю, а також отримують подарунки.

В цей день заборонено:

злитися, лихословити, обзивати інших людей;

бажати зла іншим людям;

лаяти дітей, кричати на них;

займатися важкою фізичною працею

Важливо проявляти щедрість і доброту, не відмовляти в допомозі людям.

Нагадаємо, що цьогоріч головна ялинка України знову розташовуватиметься на Софіїйській площі в Києві, її відкриття планується 6 грудня.

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