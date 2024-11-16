Які надбавки мають пенсіонери після 65 років

Українці, яким виповнилося 65 років і які мають потрібний страховий стаж, мають право на пенсію, розмір якої не може бути меншим за 40% від їхньої середньої зарплати.

Згідно з чинним законодавством України, громадяни, які досягли 65 років і мають необхідний страховий стаж (30 років для жінок та 35 років для чоловіків), мають право на пенсію, яка становить не менше 40% від мінімальної заробітної плати.



У 2024 році мінімальна заробітна плата становить 8 000 гривень, що означає, що мінімальний розмір пенсії для осіб, які відповідають вимогам, повинен бути не менше 3 200 гривень. Проте фактична сума виплати складає 3 370 гривень. Якщо рівень мінімальної зарплати залишиться незмінним, розмір пенсії в наступному році залишиться на тому ж рівні.

У разі, якщо пенсіонер отримує пенсію, яка менша за встановлений законодавством мінімум, держава компенсує різницю. Доплата після досягнення 65 років визначається як різниця між фактичною пенсією та тією, що гарантується законом. Така надбавка нараховується автоматично.

Українці також мають право на доплату до пенсії за віком. Виплати нараховуються автоматично, але залежать від віку пенсіонера:

українці віком від 70 до 74 років отримують додатково до пенсії 300 гривень;

від 75 до 79 років - 456 гривень;

від 80 років - 570 гривень.

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