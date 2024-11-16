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Мали ремонтувати дороги, проте ремонт не почали — в Одесі скасували договори на 800 млн гривень

21:40, 16 листопада 2024
Три договори на ремонт доріг, укладені ще до повномасштабного вторгнення, розірвали через суд.
Мали ремонтувати дороги, проте ремонт не почали — в Одесі скасували договори на 800 млн гривень
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В Одеській області уклали три договори на ремонт доріг. Але роботи так і не розпочалися. Завдяки втручанню правоохоронців вдалося запобігти безпідставному витрачанню бюджетних коштів. Про це повідомили в обласній прокуратурі. 

Цього року окружні прокуратури міста Одеси подали три позови в інтересах держави до Служби відновлення та розвитку інфраструктури Одеської області, а також до підприємств, щодо припинення правовідносин, які виникли через три підрядні договори на суму майже 800 млн грн. Ці угоди були укладені ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Фірми-підрядники мали реконструювати дорогу державного значення М-28 на об’їзді Одеси на суму понад 100 млн грн, а також відремонтувати дороги на автомобільному маршруті Т-16-15 на території Роздільнянського та Березівського районів на суму майже 700 млн грн.

З 2021 року роботи за цими контрактами так і не розпочались. 

Більш того, з'ясувалося, що угоди уклали без  забезпечення джерел фінансування та відповідних бюджетних асигнувань. Проте протягом останніх 3 років вони безпідставно продовжувались сторонами.

У ході судового розгляду сторони розірвали договори ремонтів доріг за усіма об’єктами.

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дороги Одеса

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