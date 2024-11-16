Должны были ремонтировать дороги, однако ремонт не начали — в Одессе расторгли договоры на 800 млн гривен

Три договора на ремонт дорог, заключенные еще до полномасштабного вторжения, были расторгнуты через суд.

В Одесской области заключили три договора на ремонт дорог. Но работы так и не начались. Благодаря вмешательству правоохранителей удалось предотвратить безосновательный расход бюджетных средств. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

В этом году окружные прокуратуры города Одессы подали три иска в интересах государства в Службу восстановления и развития инфраструктуры Одесской области, а также к предприятиям по прекращению правоотношений, возникших из-за трех подрядных договоров на сумму почти 800 млн грн. Эти соглашения были заключены еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Фирмы-подрядчики должны были реконструировать дорогу государственного значения М-28 на объезде Одессы на сумму свыше 100 млн грн., а также отремонтировать дороги на автомобильном маршруте Т-16-15 на территории Раздельнянского и Березовского районов на сумму почти 700 млн грн.

С 2021 года работы по этим контрактам так и не начались.

Более того, выяснилось, что соглашения заключили без обеспечения источников финансирования и соответствующих бюджетных ассигнований. Однако за последние 3 года они безосновательно продолжались сторонами.

В ходе судебного разбирательства стороны разорвали договоры ремонтов дорог по всем объектам.

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