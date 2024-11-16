Ольга Цибульская сообщила, что ее музыкантов мобилизовали перед концертом

Из-за действий ТЦК певица была вынуждена отменить концерт.

Украинская певица Оля Цибульская записала видеообращение, в котором сообщила, что была вынуждена отменить свой концерт, который должен пройти 16 ноября в городе Вараш в Ровенской области.

По словам артистки, ее музыкантам вручили повестки и мобилизовали прямо перед концертом.

"Вараш, за несколько часов до концерта стою на лестнице одной из ваших гостиниц. Без макияжа и прически, потому что концерта не будет. Мужчин-музыкантов, которые должны были сегодня играть со мной для вас на концерте, им вручили повестки и мобилизовали", - сообщила Цибульская.

Она извинилась перед поклонниками за отмену концерта и объяснила, что не может выступить сама.

"Я могу выйти к вам сама, но это, наверное, не то, за чем вы пришли. Благодарю вас за понимание. Билеты можете вернуть", - сказала певица.

Напомним, в Киеве в октябре работники ТЦК приехали на концерт "Океана Эльзы", чтобы провести проверку документов у военнообязанных. Некоторых мужчин задерживали.

Святослав Вакарчук прокомментировал рейд ТЦК на концерте "Океана Эльзы" в Киеве.

В ТЦК заявили, что украинцы должны привыкать к проверкам документов на публичных мероприятиях.

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