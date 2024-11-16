Ольга Цибульська повідомила, що її музикантів мобілізували перед концертом

Через дії ТЦК співачка була змушена скасувати концерт.

Українська співачка Оля Цибульська записала відеозвернення, в якому повідомила, що була змушена скасувати свій концерт, який мав відбутися 16 листопада у місті Вараш у Рівненській області.

За словами артистки, її музикантам вручили повістки та мобілізували просто перед концертом.

"Вараш, за кілька годин до концерту стою на сходах одного з ваших готелів. Без макіяжу і зачіски, бо концерту не буде. Чоловіків-музикантів, які мали сьогодні грати зі мною для вас на концерті, їм вручили повістки й мобілізували", - повідомила Цибульська.

Вона перепросила у шанувальників за скасування концерту та пояснила, що не може виступити сама.

"Я можу вийти до вас сама, але це, напевно, не те, за чим ви прийшли. Дякую вам за розуміння. Квитки можете повернути", - сказала співачка.

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