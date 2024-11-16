Житлові субсидії — кому з українців можуть відмовити у призначенні

Сім'ї, які витрачають на оплату комуналки понад 15% свого доходу, мають право отримувати житлову субсидію.

Громадяни України, які не можуть повністю оплатити комунальні послуги через недостатність коштів, мають право звернутися за призначенням субсидії. Але не всі мають право отримати допомогу від держави.

Субсидію можна отримати, якщо витрати на комуналку перевищують 15% загального доходу сім'ї. Цей порядок діє під час воєнного стану та місяць після його закінчення.

Розмір допомоги розраховується індивідуально для кожної сім'ї та залежить від:

загального доходу всіх членів сім'ї

кількості людей у ​​сім'ї

вартості комунальних послуг

Субсидія не надається у випадку, якщо:

загальна площа житла перевищує 130 кв. м для квартир або 230 кв. м для будинків

у власності є автомобіль, випущений менше ніж п'ять років тому (крім мопеда і причепа)

за наявності більше одного транспортного засобу, випущеного за останні 15 років (крім мопеда і причепа)

член сім'ї має дохід, менший за мінімальну зарплату, і не платить податки

наявність боргу за оплату комуналки понад три місяці на суму понад 40 неоподатковуваних мінімумів (680 гривень)

член сім'ї не виплачує аліменти понад три місяці

у сім'ї є незареєстровані доходи або покупки на суму понад 50 тисяч гривень

наявність депозиту на суму понад 100 тисяч гривень

наявність у власності більше одного житлового приміщення (крім житла на тимчасово окупованих територіях і на лінії зіткнення, а також такого, що належить на праві спільної сумісної або часткової власності та розташоване в сільській місцевості)

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