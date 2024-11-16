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Жилищные субсидии — кому из украинцев могут отказать в назначении

20:07, 16 ноября 2024
Семьи, которые тратят на оплату коммуналки более 15% своего дохода, имеют право получать жилищную субсидию.
Жилищные субсидии — кому из украинцев могут отказать в назначении
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Граждане Украины, которые не могут полностью оплатить коммунальные услуги по причине недостаточности средств, имеют право обратиться за назначением субсидии. Но не все имеют право получить помощь от государства.

Субсидию можно получить, если расходы на коммуналку превышают 15% от общего дохода семьи. Этот порядок действует во время военного положения и месяц после его окончания.

Размер пособия рассчитывается индивидуально для каждой семьи и зависит от:

  • общего дохода всех членов семьи
  • количества людей в семье
  • стоимости коммунальных услуг

Субсидия не предоставляется в случае, если:

  • общая площадь жилья превышает 130 кв. м для квартир или 230 кв. м для домов
  • в собственности есть автомобиль, выпущенный менее пяти лет назад (кроме мопеда и прицепа)
  • при наличии более одного транспортного средства, выпущенного за последние 15 лет (кроме мопеда и прицепа)
  • член семьи имеет доход, меньше минимальной зарплаты, и не платит налоги
  • наличие долга за оплату коммуналки свыше трех месяцев на сумму свыше 40 не облагаемых налогом минимумов (680 гривен)
  • член семьи не выплачивает алименты более трех месяцев
  • у семьи есть незарегистрированные доходы или покупки на сумму более 50 тысяч гривен
  • наличие депозита на сумму свыше 100 тысяч гривен
  • наличие в собственности более одного жилого помещения (кроме жилья на временно оккупированных территориях и на линии столкновения, а также принадлежащего на праве
  • общей совместной или долевой собственности и расположенного в сельской местности)

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