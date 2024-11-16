Оккупированная Запорожская АЭС снова на грани блекаута

Из-за российских обстрелов временно оккупированная Запорожская АЭС снова оказалась на грани блекаута. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.
АЭС соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи.
В Минэнерго заявили, что в случае отключения последней линии на Запорожской станции произойдет очередной полный блекаут. Последствия являются тяжелым нарушением условий безопасной эксплуатации и чреваты развитием аварии.
Специалисты уже приступили к работе по восстановлению линии питания АЭС.
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