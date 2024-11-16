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Оккупированная Запорожская АЭС снова на грани блекаута

17:48, 16 ноября 2024
АЭС подключена к энергосистеме только одной линией.
Оккупированная Запорожская АЭС снова на грани блекаута
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Из-за российских обстрелов временно оккупированная Запорожская АЭС снова оказалась на грани блекаута. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

АЭС соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи.

В Минэнерго заявили, что в случае отключения последней линии на Запорожской станции произойдет очередной полный блекаут. Последствия являются тяжелым нарушением условий безопасной эксплуатации и чреваты развитием аварии.

Специалисты уже приступили к работе по восстановлению линии питания АЭС.

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блэкаут АЭС

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