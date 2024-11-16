Оккупированная Запорожская АЭС снова на грани блекаута

АЭС подключена к энергосистеме только одной линией.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Из-за российских обстрелов временно оккупированная Запорожская АЭС снова оказалась на грани блекаута. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

АЭС соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи.

В Минэнерго заявили, что в случае отключения последней линии на Запорожской станции произойдет очередной полный блекаут. Последствия являются тяжелым нарушением условий безопасной эксплуатации и чреваты развитием аварии.

Специалисты уже приступили к работе по восстановлению линии питания АЭС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.