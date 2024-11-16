Практика судів
  1. В Україні

Окупована Запорізька АЕС знову на межі блекауту

17:48, 16 листопада 2024
Наразі АЕС підключена до енергосистеми лише однією лінією.
Окупована Запорізька АЕС знову на межі блекауту
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Через російські обстріли тимчасово окупована Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту. Про це Міністерство енергетики України.

Наразі АЕС зʼєднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі.

У Міненерго заявили, що в разі відключення останьої лінії на Запорізькій станції станеться черговий повний блекаут. Наслідки є важким порушенням умов безпечної експлуатації й загрожує розвитком аварії.

Фахівці вже почали роботи з відновлення лінії живлення АЕС. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

блекаут АЕС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Прожитковий мінімум для прокурорів залишиться на рівні 1600 грн, але видатки на прокуратуру в 2025 році збільшать на 2,34 млрд грн – проект бюджету

Уряд пропонує збільшити фінансування Офісу Генпрокурора в 2025 році на 2,34 млрд грн порівняно з 2024 роком.

Проблеми з погодженням органом влади виділення коштів для сплати судового збору не є поважною причиною для пропуску строку подання апеляційної скарги – Верховний Суд

Апеляційний суд, відмовляючи податковій у відкритті провадження, зазначив, що пропуск суб’єктами владних повноважень строку на подання апеляційної скарги не може обґрунтовуватись необхідністю дотримання внутрішніх процедур виділення чи погодження коштів для сплати судового збору або тимчасовою відсутністю таких коштів.

Кабмін в бюджеті на 2025 рік пропонує збільшити фінансування судовій владі

Бюджет збільшиться як на суди першої та апеляційної інстанцій, так і на Верховний Суд, ВАКС та Вищу раду правосуддя.

Кабмін додав 143,6 млн на посадові оклади НАЗК у проекті бюджету на 2025 рік

До другого читання уряд підтримав пропозицію депутатів про збільшення видатків на оклади в НАЗК, де середня зарплата керівництва за вересень 2024 року склала 254 тисячі грн.

Прокурорам заборонили використовувати Telegram – документ

Прокурорам не тільки заборонено пересилати службову інформацію за допомогою Telegram, а також встановлювати месенджер на службові комп’ютери, але є виключення.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ростислав Москаль
    Ростислав Москаль
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Сергій Бурлаков
    Сергій Бурлаков
    член Вищої ради правосуддя, суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Олена Петренко
    Олена Петренко
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Юлія Філонова
    Юлія Філонова
    суддя Сумського апеляційного суду