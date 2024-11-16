Окупована Запорізька АЕС знову на межі блекауту

Наразі АЕС підключена до енергосистеми лише однією лінією.

Через російські обстріли тимчасово окупована Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту. Про це Міністерство енергетики України.

Наразі АЕС зʼєднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі.

У Міненерго заявили, що в разі відключення останьої лінії на Запорізькій станції станеться черговий повний блекаут. Наслідки є важким порушенням умов безпечної експлуатації й загрожує розвитком аварії.

Фахівці вже почали роботи з відновлення лінії живлення АЕС.

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