Одна з громад Рівненщини відшкодує 5 млн грн збитків за незаконну вирубку лісу

Фахівці виявили факт незаконної вирубки 840 дерев різних видів у лісовому масиві на території Дубровицької громади.

Господарський суд Рівненської області задовільнив позов прокуратури до Дубровицької міської ради про стягнення майже 5 млн грн шкоди, завданої незаконними порубками лісу. Про це повідомили у прокуратурі Рівненщини.

Мова йде про земельні ділянки на території громади, які не були передані для використання в лісовому господарстві.

Навесні 2024 року фахівці Держекоінспекції Поліського округу зафіксували факт незаконної порубки 840 дерев різних порід у лісі, який знаходиться в межах території Дубровицької громади та який не надано у користування третім особам.

Відповідно до положень Лісового кодексу України, у разі наявності обставин, передбачених ч. 2 ст. 107 збитки має відшкодувати орган місцевого самоврядування, у межах території якого знаходиться вирубаний ліс.

Прокурор довів, що контроль за охороною таких земель лісогосподарського призначення є обов’язком громади.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.