Практика судів
  1. В Україні

Одна з громад Рівненщини відшкодує 5 млн грн збитків за незаконну вирубку лісу

19:02, 16 листопада 2024
Фахівці виявили факт незаконної вирубки 840 дерев різних видів у лісовому масиві на території Дубровицької громади.
Одна з громад Рівненщини відшкодує 5 млн грн збитків за незаконну вирубку лісу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Господарський суд Рівненської області задовільнив позов прокуратури до Дубровицької міської ради про стягнення майже 5 млн грн шкоди, завданої незаконними порубками лісу. Про це повідомили у прокуратурі Рівненщини.

Мова йде про земельні ділянки на території громади, які не були передані для використання в лісовому господарстві.

Навесні 2024 року фахівці Держекоінспекції Поліського округу зафіксували факт незаконної порубки 840 дерев різних порід у лісі, який знаходиться в межах території Дубровицької громади та який не надано у користування третім особам.

Відповідно до положень Лісового кодексу України, у разі наявності обставин, передбачених ч. 2 ст. 107 збитки має відшкодувати орган місцевого самоврядування, у межах території якого знаходиться вирубаний ліс.

Прокурор довів, що контроль за охороною таких земель лісогосподарського призначення є обов’язком громади.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд прокуратура ліс

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Роботодавців зобов’яжуть запровадити у себе служби охорони психічного здоров’я та створять орган для контролю

Крім того, в Україні створять ще один орган – Нацкомісію з психічного здоров’я, який буде фінансуватися, у тому числі, з бюджету.

Прожитковий мінімум для прокурорів залишиться на рівні 1600 грн, але видатки на прокуратуру в 2025 році збільшать на 2,34 млрд грн – проект бюджету

Уряд пропонує збільшити фінансування Офісу Генпрокурора в 2025 році на 2,34 млрд грн порівняно з 2024 роком.

Проблеми з погодженням органом влади виділення коштів для сплати судового збору не є поважною причиною для пропуску строку подання апеляційної скарги – Верховний Суд

Апеляційний суд, відмовляючи податковій у відкритті провадження, зазначив, що пропуск суб’єктами владних повноважень строку на подання апеляційної скарги не може обґрунтовуватись необхідністю дотримання внутрішніх процедур виділення чи погодження коштів для сплати судового збору або тимчасовою відсутністю таких коштів.

Кабмін в бюджеті на 2025 рік пропонує збільшити фінансування судовій владі

Бюджет збільшиться як на суди першої та апеляційної інстанцій, так і на Верховний Суд, ВАКС та Вищу раду правосуддя.

Кабмін додав 143,6 млн на посадові оклади НАЗК у проекті бюджету на 2025 рік

До другого читання уряд підтримав пропозицію депутатів про збільшення видатків на оклади в НАЗК, де середня зарплата керівництва за вересень 2024 року склала 254 тисячі грн.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ростислав Москаль
    Ростислав Москаль
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Сергій Бурлаков
    Сергій Бурлаков
    член Вищої ради правосуддя, суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Олена Петренко
    Олена Петренко
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Юлія Філонова
    Юлія Філонова
    суддя Сумського апеляційного суду