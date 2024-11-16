Який алгоритм дій нотаріуса для приймання документів без опису

Нотаріус видає заінтересованій особі, яка здала документи на зберігання, свідоцтво про їх приймання за встановленою формою, до якого додається примірник опису, якщо такий проводився.

Міністерство юстиції України розповідає, що однією із нотаріальних дій нотаріусів, які передбачені ст. 34 Закону України «Про нотаріат», є приймання на зберігання документів.

Відповідно до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Мінюста від 22.02.2012 №296/5, нотаріуси за заявами заінтересованих юридичних і фізичних осіб приймають на зберігання документи за описом. Він складається у двох примірниках і підписується особою, яка здала документи на зберігання, та нотаріусом.

Один примірник опису залишається у нотаріуса, а другий видається особі, яка здала документи на зберігання.

За клопотанням заінтересованої особи нотаріус може прийняти документи без опису, якщо вони належним чином упаковані у присутності нотаріуса. Упаковка має бути скріплена печаткою нотаріуса, його підписом і підписом особи, яка здала документи на зберігання.

Нотаріус видає заінтересованій особі, яка здала документи на зберігання, свідоцтво про їх приймання за встановленою формою, до якого додається примірник опису, якщо такий проводився.

Прийняті документи зберігаються в окремому пакеті у залізних шафах чи сейфах, опечатаних печаткою нотаріуса.

Повертаються прийняті на зберігання документи на вимогу особи, яка здала їх на зберігання, або на вимогу уповноваженої нею особи у разі пред’явлення свідоцтва та примірника опису чи за рішенням суду.

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