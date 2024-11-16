Як безпечно їздити в туман — поради водіям

Патрульна поліція дала поради водіям та пішоходам, як поводитися на дорозі у туманну погоду.
Щоб зменшити ризики на дорозі, треба дотримуватися таких порад:
Для водіїв:
- уникайте ризикованих маневрів і знижуйте швидкість;
- під'їжджаючи до пішохідних переходів чи дитячих закладів, будьте особливо уважними;
- тримайте безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- вмикайте протитуманні фари разом із ближнім світлом;
- при зупинці вмикайте аварійну сигналізацію.
Для пішоходів:
- будьте уважними й переходьте дорогу тільки у дозволених місцях;
- у темний час доби використовуйте світловідбивні елементи на одязі, щоб бути помітними.
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