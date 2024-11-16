Як безпечно їздити в туман — поради водіям

У туманну погоду водіям рекомендують знизити швидкість та уникати різких маневрів на дорозі.

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Патрульна поліція дала поради водіям та пішоходам, як поводитися на дорозі у туманну погоду.

Щоб зменшити ризики на дорозі, треба дотримуватися таких порад:

Для водіїв:

- уникайте ризикованих маневрів і знижуйте швидкість;

- під'їжджаючи до пішохідних переходів чи дитячих закладів, будьте особливо уважними;

- тримайте безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

- вмикайте протитуманні фари разом із ближнім світлом;

- при зупинці вмикайте аварійну сигналізацію.

Для пішоходів:

- будьте уважними й переходьте дорогу тільки у дозволених місцях;

- у темний час доби використовуйте світловідбивні елементи на одязі, щоб бути помітними.

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