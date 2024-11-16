У ДПС пояснили, як дізнатися про відсутність чи наявність податкового боргу

Українці можуть отримати інформацію про наявність чи відсутність податкового боргу за допомогою Електронного кабінету ДПС.

Фото: kg.ua

Головне управління Державної податкової служби у Київській області пояснило громадянам, як дізнатися про відсутність чи наявність податкового боргу. Про це інформує пресслужба відомства.

Зазначається, що фізична особа – громадянин, яка не є суб’єктом господарювання, але має у власності землю, нерухомість, тощо, та зобов’язана сплачувати податки, може отримати інформацію про наявність (відсутність) податкового боргу, скориставшись Електронним кабінетом, вхід до якого здійснюється через офіційний вебпортал ДПС.

Вхід до приватної частини (особистого кабінету) Електронного кабінету здійснюється після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн із використанням КЕП.

У приватній частині Електронного кабінету режим «Стан розрахунків із бюджетом» надає користувачу доступ до своїх особових рахунків зі сплати податків, зборів, інших платежів. Червоним кольором позначені суми заборгованості перед бюджетом.

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