Деякі пенсіонери отримають надбавку майже в 1000 гривень — кого торкнеться

Ця доплата призначена для громадян, які відповідають кільком критеріям.

У листопаді 2024 року частина пенсіонерів отримає грошову доплату в розмірі майже 1000 гривень. Зокрема, такі виплати передбачені Законом України “Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб”.

Щоб отримати надбавку до пенсії, громадяни відповідати таким умовам:

досягти віку 80 років і більше;

проживати самостійно;

потребувати регулярного стороннього догляду через стан здоров’я;

отримувати пенсію за віком.

Необхідність регулярного стороннього догляду має бути підтверджена офіційними медичними документами.

Ця надбавка складає 40% від прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність, - це 944,4 гривні.

Для отримання виплати потрібно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду з відповідною заявою та такими документами:

паспорт;

реєстраційний номер платника податків;

висновок лікарсько-консультативної комісії, в якому зазначено, що особа потребує постійного стороннього догляду;

виписка з Пенсійного фонду про те, що пенсіонер не отримує надбавки для догляду за пенсією.

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