У Сумах викрили зловмисників, які вимагали у чоловіка 80 000 грн неіснуючого боргу

Фігуранти побили чоловіка та, погрожуючи подальшою фізичною розправою, вимагали передати 80 тис. грн «боргу».

У Сумах правоохоронці затримали та повідомили про підозру двом жителям Сумщини, які за попередньою змовою вимагали у потерпілого неіснуючий борг.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, у вересні 2024 року сталась дорожньо-транспортна пригода за участі неповнолітнього та сумчанина. Після чого 23-річний брат неповнолітнього, використовуючи ДТП як привід, почав вимагати в іншого учасника події грошову компенсацію.

«Зокрема, молодик, залучивши до злочину спільників, зустрівся із потерпілим. Фігуранти побили чоловіка та, погрожуючи подальшою фізичною розправою, вимагали передати 80 тис. грн «боргу», - заявили у прокуратурі.

У жовтні потерпілий, побоюючись за своє життя, передав вимагачам 20 тис. грн. Після цього молодик йому неодноразово телефонував та погрожував розправитись не лише з ним, а і з його матір’ю, якщо він не віддасть решту грошей.

Зловмисника затримали після одержання частини від обумовленої суми в розмірі 20 тис. грн.

На даний час також повідомлено про підозру одному зі спільників затриманого. Діям інших учасників злочину також буде надано правову оцінку.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.