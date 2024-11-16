В Сумах разоблачили злоумышленников, которые требовали у мужчины 80 000 грн несуществующего долга

Фигуранты избили мужчину и, угрожая дальнейшей физической расправой, потребовали передать 80 тыс. человек. грн «долга».

В Сумах стражи порядка задержали и сообщили о подозрении двум жителям Сумщины, которые по предварительному сговору требовали у потерпевшего несуществующий долг.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, в сентябре 2024 года произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего и сумчанина. После чего 23-летний брат несовершеннолетнего, используя ДТП в качестве повода, потребовал у другого участника происшествия денежную компенсацию.

«В частности, молодой человек, привлекая к преступлению сообщников, встретился с потерпевшим. Фигуранты избили мужчину и, угрожая дальнейшей физической расправой, потребовали передать 80 тыс. человек. грн «долга», – заявили в прокуратуре.

В октябре потерпевший, опасаясь за свою жизнь, передал вымогателям 20 тыс. грн. После этого молодой человек ему неоднократно звонил и угрожал расправиться не только с ним, но и с его матерью, если он не отдаст оставшиеся деньги.

Злоумышленник был задержан после получения части от оговоренной суммы в размере 20 тыс. грн.

В настоящее время также сообщено о подозрении одному из сообщников задержанного. Действиям других участников преступления также будет дана правовая оценка.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

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