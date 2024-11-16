В Полтаве разоблачили схему завладения 2,5 млн грн на ремонте пожарного депо

Предприниматель подписал акты выполненных работ за незавершенный ремонт пожарного депо, что позволило компании-подрядчику противоправно получить 2,5 млн грн.

В Полтаве объявили подозрение предпринимателю в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге с убытком почти на 2,5 млн грн. Об этом сообщает областная прокуратура.

Следствием установлено, что в 2023 году предприниматель, осуществляя техническое наблюдение за капитальным ремонтом пожарного депо, подписал акты выполненных работ, несмотря на то, что ремонт был осуществлен не в полном объеме.

В результате неправомерных действий подозреваемого общество, ремонтировавшее помещение, противоправно получило от заказчика работ (одного из отрядов ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области) почти 2,5 млн грн.

Досудебное расследование по уголовному делу продолжается. Изучается, причастны ли к преступлению другие люди.

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