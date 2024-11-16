У Полтаві викрили схему заволодіння 2,5 млн грн на ремонті пожежного депо

Підприємець підписав акти виконаних робіт за незавершений ремонт пожежного депо, що дозволило компанії-підряднику протиправно отримати 2,5 млн грн.

Фото: БЕБ

У Полтаві оголосили підозру підприємцю у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні зі збитками майже на 2,5 млн грн. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Слідством встановлено, що у 2023 році підприємець, здійснюючи технічний нагляд за капітальним ремонтом пожежного депо, підписав акти виконаних робіт, незважаючи, що ремонт був здійснений не в повному обсязі.

Унаслідок неправомірних дій підозрюваного товариство, яке ремонтувало приміщення, протиправно отримало від замовника робіт (одного із загонів ГУ ДСНС України в Полтавській області) майже 2,5 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальній справі триває. Вивчається, чи причетні до злочину інші люди.

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