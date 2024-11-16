Строки досудового розслідування в кримінальному провадженні — що треба знати

Строки досудового розслідування є одним з ключових інструментів забезпечення оперативності та ефективності кримінального процесу.

Черкаський апеляційний суд роз’яснив питання строків досудового розслідування в кримінальному провадженні. Про це повідомили у пресслужбі суду.

У суді зазначають, що строки досудового розслідування є одним з ключових інструментів забезпечення оперативності та ефективності кримінального процесу. Вони встановлюють чіткі временні рамки для проведення слідчих дій та ухвалення процесуальних рішень.

Загальні положення

Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до моменту завершення розслідування. Загальна тривалість такого розслідування залежить від тяжкості вчиненого злочину та інших обставин справи.

Особливості обчислення строків

- Різні категорії злочинів: Для різних категорій злочинів передбачені різні максимальні строки досудового розслідування: для кримінальних проступків – до 1 місяця, для нетяжких злочинів – до 6 місяців, для тяжких і особливо тяжких злочинів – до 12 місяців.

- Продовження строків: За певних умов, строки досудового розслідування можуть бути продовжені слідчим суддею.

- Об’єднання кримінальних проваджень: При об’єднанні кількох кримінальних проваджень загальний строк досудового розслідування визначається за спеціальними правилами.

- Виключення з розрахунку строків: Періоди зупинення кримінального провадження та ознайомлення сторін з матеріалами досудового розслідування, як правило, не включаються до загального строку.

Важливість дотримання строків

Дотримання строків досудового розслідування є гарантією швидкого та справедливого розгляду кримінальних справ. Перевищення встановлених строків може призвести до скасування процесуальних рішень та інших негативних наслідків для учасників кримінального провадження.

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