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На Донеччині затримали посадовця ТЦК, який вимагав 3000 доларів за відстрочку від мобілізації

22:29, 16 листопада 2024
Наразі посадовцю ТЦК обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
На Донеччині затримали посадовця ТЦК, який вимагав 3000 доларів за відстрочку від мобілізації
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На Донеччині правоохоронці затримали посадову особу Краматорського РТЦК та СП (м. Слов'янськ), якому інкримінують одержання неправомірної вигоди за отримання відстрочки від мобілізації. Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Слідством встановлено, що підозрюваний під час зустрічі з військовозобов’язаним, який прибув для уточнення облікових даних та отримання бронювання, вимагав 3000 доларів США за оформлення документів щодо надання відстрочки від мобілізації.

«У разі відмови від платні, погрожував негайним направленням до зони бойових дій», - заявили у відомстві.

Під час отримання першої частини неправомірної вигоди у сумі 1000 доларів США посадовця було затримано. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з визначенням застави у сумі  242 тис грн.

Ранiше на Одещині затримали двох чоловіків, які за 17 тисяч доларів обіцяли «відкупити» військовозобов'язаного від служби.

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хабар ТЦК

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