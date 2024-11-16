Сильна магнітна буря накрила Землю — як вберегтися

Метеозалежні, люди похилого віку та ті, хто мають хронічні хвороби, можуть погано почуватися.

У суботу, 16 листопада, сонячна активність досягне значного рівня — К-індексу 6. Це сильна магнітна буря, яка може дуже негативно вплинути на самопочуття метеозалежних людей. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди NOAA.

Наступні дні буря сягне середньої потужності, К-індекс коливатиметься в межах 3-4-х балів.

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Як допомогти організму:

дотримуватися режиму дня і харчування.

повноцінний сон.

виключити алкоголь.

пити трав’яні чаї та багато води.

здійснювати прогулянки на свіжому повітрі

невеликі фізичні навантаження.

уникати стресових ситуацій.

Людям з хронічними захворюваннями рекомендується більше відпочивати, тримати під руками необхідні ліки.

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