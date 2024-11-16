Сильна магнітна буря накрила Землю — як вберегтися

У суботу, 16 листопада, сонячна активність досягне значного рівня — К-індексу 6. Це сильна магнітна буря, яка може дуже негативно вплинути на самопочуття метеозалежних людей. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди NOAA.
Наступні дні буря сягне середньої потужності, К-індекс коливатиметься в межах 3-4-х балів.
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі симптоми:
Як допомогти організму:
Людям з хронічними захворюваннями рекомендується більше відпочивати, тримати під руками необхідні ліки.
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