Сильная магнитная буря накрыла Землю — как уберечься

Метеозависимые, пожилые люди и те, кто имеет хронические болезни, могут плохо чувствовать себя.

В субботу, 16 ноября, солнечная активность достигнет значительного уровня — К-индексу 6. Это сильная магнитная буря, которая может оказать негативное влияние на самочувствие метеозависимых людей. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды NOAA.

Следующие дни буря достигнет средней мощности, К-индекс будет колебаться в пределах 3-4 баллов.

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Как помочь организму:

соблюдать режим дня и питания.

полноценный сон.

исключить алкоголь.

пить травяные чаи и много воды.

совершать прогулки на свежем воздухе

небольшие физические нагрузки.

избегать стрессовых ситуаций.

Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется больше отдыхать, держать под руками необходимое лекарство.

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