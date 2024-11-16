Сильная магнитная буря накрыла Землю — как уберечься

В субботу, 16 ноября, солнечная активность достигнет значительного уровня — К-индексу 6. Это сильная магнитная буря, которая может оказать негативное влияние на самочувствие метеозависимых людей. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды NOAA.
Следующие дни буря достигнет средней мощности, К-индекс будет колебаться в пределах 3-4 баллов.
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие симптомы:
Как помочь организму:
Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется больше отдыхать, держать под руками необходимое лекарство.
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