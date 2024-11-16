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Чи можна змінити прізвище після реєстрації шлюбу — роз’яснення

21:59, 16 листопада 2024
Українкам пояснили, чи можна під час реєстрації шлюбу залишитись на своєму прізвищі, а потім перейти на прізвище чоловіка.
Чи можна змінити прізвище після реєстрації шлюбу — роз’яснення
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Управління державної реєстрації Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції у м. Київ пояснило, чи можна змінити прізвище після реєстрації шлюбу.

Відповідно до ст.35 Сімейного кодексу України - наречені мають право обрати прізвище одного з них як спільне прізвище подружжя або надалі іменуватися дошлюбними прізвищами. Наречена, наречений мають право приєднати до свого прізвища прізвище нареченого, нареченої.

Якщо вони обоє бажають мати подвійне прізвище, за їхньою згодою визначається з якого прізвища воно буде починатися.

Складення більше двох прізвищ не допускається, якщо інше не випливає із звичаю національної меншини, до якої належить наречена і (або) наречений.

Якщо на момент реєстрації шлюбу прізвище нареченої, нареченого вже є подвійним, вона, він має право замінити одну із частин свого прізвища на прізвище другого.

«Трапляються випадки, коли наречена після державної реєстрації шлюбу залишається на своєму прізвищі, що пов’язане з різними життєвими обставинами, обмаль часу на зміну документів тощо. І часто запитують, чи можна залишитись на своєму прізвищі, а потім перейти на прізвище чоловіка? Можна!», - зазначили у відомстві.

Відповідно до ст.53 Сімейного кодексу України, якщо при реєстрації шлюбу дружина, чоловік зберегли дошлюбні прізвища, вони мають право подати до органу державної реєстрації актів цивільного стану, який зареєстрував їхній шлюб, або відповідного органу за місцем їхнього проживання заяву про обрання прізвища одного з них як їхнього спільного прізвища або про приєднання до свого прізвища прізвище другого з подружжя.

Разом із заявою необхідно подати паспорт, свідоцтво про шлюб, квитанцію про сплату державного мита.

Після зміни прізвища орган державної реєстрації актів цивільного стану видає нове свідоцтво про шлюб.

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