Практика судів
  1. В Україні

Відстрочка від мобілізації у зв’язку з вихованням дитини з інвалідністю — які потрібні документи та скільки діє

17:11, 16 листопада 2024
Для оформлення відстрочка від мобілізації у зв’язку з вихованням дитини з інвалідністю треба підготувати низку документів.
Відстрочка від мобілізації у зв’язку з вихованням дитини з інвалідністю — які потрібні документи та скільки діє
Фото: focus.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, мають право на відстрочку від мобілізації. Про це нагадало Міністерство юстиції України.

Куди і як потрібно звернутися для оформлення відстрочки

Потрібно подати заяву до територіального центру комплектування та соціальної підтримки - на ім’я голови комісії. (Зразок заяви на отримання відстрочки за посиланням)

До заяви додати документи, що підтверджують право на відстрочку, або копії таких документів.

Копії документів мають бути засвідчені особисто військовозобов’язаним із зазначенням таких реквізитів: «згідно з оригіналом», особистий підпис особи, яка засвідчує копію, її ініціали і прізвище, дати посвідчення копії. Або нотаріально.

Перелік документів на отримання відстрочки

- паспорт громадянина;

- військово-обліковий документ;

- для підтвердження інвалідності дитини – медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років або ідивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю, видано лікарсько-консультативною комісією;

- для підтвердження родинних стосунків з батьками (для рідних батьків) — свідоцтво про народження дитини із зазначенням батьківства військовозобов’язаного;

- для підтвердження повноважень опікуна, піклувальника – рішення районної державної адміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або рішення суду про встановлення опіки, піклування та свідоцтво про народження дитини;

- Для усиновителів — рішення суду про усиновлення та свідоцтво про народження дитини із зазначенням батьківства військовозобов’язаного.

Строк розгляду документів і результат

Заяву та документи мають розглянути протягом 7 днів

Якщо комісія надсилатиме запити до органів державної влади для підтвердження права на відстрочку — не пізніше ніж протягом наступного дня від дати отримання інформації на запити

Строк надання відстрочки

Відстрочка діє до кінця воєнного стану або до моменту скасування інвалідності дитини.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що в Україні запрацював новий онлайн-сервіс для оформлення відстрочки від мобілізації через додаток «Резерв+». 

Також ми писали, які відстрочки наступними з’являться у застосунку.

Додамо, Верховний Суд пояснив, чи можуть адвокати шляхом адвокатських запитів звертатися до ТЦК за відстрочкою для клієнтів.

Крім того, Верховний Суд виснував, що чоловік, який з 2016 року утримує та виховує дитину з інвалідністю, будучи у статусі вітчима, не може претендувати на відстрочку, навіть, якщо рідний батько не бере участі у житті дитини.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

відстрочка

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін в бюджеті на 2025 рік пропонує збільшити фінансування судовій владі

Бюджет збільшиться як на суди першої та апеляційної інстанцій, так і на Верховний Суд, ВАКС та Вищу раду правосуддя.

Кабмін додав 143,6 млн на посадові оклади НАЗК у проекті бюджету на 2025 рік

До другого читання уряд підтримав пропозицію депутатів про збільшення видатків на оклади в НАЗК, де середня зарплата керівництва за вересень 2024 року склала 254 тисячі грн.

Прокурорам заборонили використовувати Telegram – документ

Прокурорам не тільки заборонено пересилати службову інформацію за допомогою Telegram, а також встановлювати месенджер на службові комп’ютери, але є виключення.

Кабмін законопроектом про реформу МСЕК пропонує внести зміни до закону про мобілізацію щодо правил надання відстрочки

Замість МСЕК інвалідність буде встановлюватися за рішенням експертної команди з оцінювання.

Хто з військовослужбовців матиме право подати запит на переведення до іншої військової частини через Армія+ – Кабмін оприлюднив постанову

Кабмін спростив процедуру переміщення військовослужбовців між військовими частинами шляхом подання рапорту через Армія+ – деталі нового порядку.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ростислав Москаль
    Ростислав Москаль
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Сергій Бурлаков
    Сергій Бурлаков
    член Вищої ради правосуддя, суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Олена Петренко
    Олена Петренко
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Юлія Філонова
    Юлія Філонова
    суддя Сумського апеляційного суду