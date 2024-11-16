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Отсрочка от мобилизации в связи с воспитанием ребенка с инвалидностью — какие нужны документы и сколько действует

17:11, 16 ноября 2024
Для оформления отсрочки от мобилизации в связи с воспитанием ребенка с инвалидностью нужно подготовить ряд документов.
Отсрочка от мобилизации в связи с воспитанием ребенка с инвалидностью — какие нужны документы и сколько действует
Фото: focus.ua
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Женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет, имеют право на отсрочку от мобилизации. Об этом напомнило Министерство юстиции Украины.

Куди і як потрібно звернутися для оформлення відстрочки

Потрібно подати заяву до територіального центру комплектування та соціальної підтримки - на ім’я голови комісії. (Зразок заяви на отримання відстрочки за посиланням)

До заяви додати документи, що підтверджують право на відстрочку, або копії таких документів.

Копії документів мають бути засвідчені особисто військовозобов’язаним із зазначенням таких реквізитів: «згідно з оригіналом», особистий підпис особи, яка засвідчує копію, її ініціали і прізвище, дати посвідчення копії. Або нотаріально.

Перелік документів на отримання відстрочки

- паспорт громадянина;

- військово-обліковий документ;

- для підтвердження інвалідності дитини – медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років або ідивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю, видано лікарсько-консультативною комісією;

- для підтвердження родинних стосунків з батьками (для рідних батьків) — свідоцтво про народження дитини із зазначенням батьківства військовозобов’язаного;

- для підтвердження повноважень опікуна, піклувальника – рішення районної державної адміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або рішення суду про встановлення опіки, піклування та свідоцтво про народження дитини;

- Для усиновителів — рішення суду про усиновлення та свідоцтво про народження дитини із зазначенням батьківства військовозобов’язаного.

Строк розгляду документів і результат

Заяву та документи мають розглянути протягом 7 днів

Якщо комісія надсилатиме запити до органів державної влади для підтвердження права на відстрочку — не пізніше ніж протягом наступного дня від дати отримання інформації на запити

Строк надання відстрочки

Відстрочка діє до кінця воєнного стану або до моменту скасування інвалідності дитини.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что в Украине заработал новый онлайн-сервис для оформления отсрочки от мобилизации через приложение «Резерв+». 

Также мы писали, какие отсрочки следующими появятся в приложении.

Добавим, Верховный Суд объяснил, могут адвокаты путем адвокатских запросов обращаться в ТЦК за отсрочкой для клиентов.

Кроме того, Верховный Суд признал, что мужчина, который с 2016 года содержит и воспитывает ребенка с инвалидностью, будучи в статусе отчима, не может претендовать на отсрочку, даже если родной отец не участвует в жизни ребенка.

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