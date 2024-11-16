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В Днепропетровской области разоблачили командира воинской части, который заставлял подчиненных строить дома

16:52, 16 ноября 2024
Военнослужащие строили для чиновника двухэтажные дома.
В Днепропетровской области разоблачили командира воинской части, который заставлял подчиненных строить дома
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В Днепропетровской области правоохранители задержали и сообщили о подозрении командиру воинской части, который заставлял подчиненных строить собственные объекты недвижимого имущества. Об этом сообщила специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

Подполковник в период 2022-24 годов силами пятерых своих подчиненных строил себе частные объекты недвижимости, а именно два двухэтажных дома. Строительство велось с фундамента и с обустройством близлежащей территории. За время фактического отсутствия на военной службе вовлеченным в такое строительство военнослужащим выплачены денежные средства в размере более 2,5 млн. грн.

Проведены 12 обысков по месту жительства и службы военного руководителя и его подчиненных.

«Изъяты документы по начисленной и выплаченной заработной плате военнослужащим, сведения об их суточных нарядах, личных делах, мобильных телефонах, черновых записях по строительству», - заявили в ведомстве.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, с правом внесения залога.

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прокуратура

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