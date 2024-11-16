На Дніпропетровщині викрили командира військової частини, який примушував підлеглих будувати будинки

Військовослужбовці будували для посадовця двоповерхові будинки.

На Дніпропетровщині правоохоронці затримали та повідомили про підозру командиру військової частини, який примушував підлеглих будувати власні об’єкти нерухомого майна. Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Зазначається, що підполковник у період 2022-24 років силами п’ятьох своїх підлеглих, будував собі приватні об’єкти нерухомості, а саме два двоповерхових будинка. Будівництво велось з фундаменту та з облаштуванням прилеглої території. За час фактичної відсутності на військовій службі залученим до такого будівництва військовослужбовцям виплачені грошові кошти у розмірі понад 2,5 млн. грн.

Проведено 12 обшуків за місцем проживання та служби військового керівника та його підлеглих.

«Вилучено документи щодо нарахованої та виплаченої заробітної плати військовослужбовцям, відомості про їх добові наряди, особові справи, мобільні телефони, чорнові записи щодо будівництва», - заявили у відомстві.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з правом внесення застави.

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