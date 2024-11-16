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В Донецкой области задержали чиновника ТЦК, который требовал 3000 долларов за отсрочку от мобилизации

22:29, 16 ноября 2024
В настоящее время должностному лицу ТЦК избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В Донецкой области задержали чиновника ТЦК, который требовал 3000 долларов за отсрочку от мобилизации
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В Донецкой области правоохранители задержали должностное лицо Краматорского РТЦК и СП (г. Славянск), которому инкриминируют получение неправомерной выгоды за получение отсрочки от мобилизации. Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

Следствием установлено, что подозреваемый во время встречи с военнообязанным, который прибыл для уточнения учетных данных и получения бронирования, требовал 3000 долларов США за оформление документов по предоставлению отсрочки от мобилизации.

«В случае отказа от платы, угрожал немедленным направлением в зону боевых действий», - заявили в ведомстве.

При получении первой части неправомерной выгоды в сумме 1000 долларов США чиновник был задержан. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, с определением залога в сумме 242 тыс грн.

Ранее в Одесской области задержали двух мужчин, которые за 17 тысяч долларов обещали «откупить» военнообязанного от службы.

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взятка ТЦК

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