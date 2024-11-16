Некоторые пенсионеры получат прибавку почти в 1000 гривен - кого коснется

В ноябре 2024 часть пенсионеров получит денежную доплату в размере почти 1000 гривен. В частности, такие выплаты предусмотрены Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении социальных гарантий для отдельных категорий лиц".
Чтобы получить надбавку к пенсии, граждане отвечают следующим условиям:
Необходимость регулярного постороннего ухода должна быть подтверждена официальными медицинскими документами.
Эта надбавка составляет 40% от прожиточного минимума лицам, утратившим трудоспособность - это 944,4 гривны.
Для получения выплаты следует обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда с соответствующим заявлением и следующими документами:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.