Некоторые пенсионеры получат прибавку почти в 1000 гривен - кого коснется

Эта доплата предназначена для граждан, соответствующих нескольким критериям.

В ноябре 2024 часть пенсионеров получит денежную доплату в размере почти 1000 гривен. В частности, такие выплаты предусмотрены Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении социальных гарантий для отдельных категорий лиц".

Чтобы получить надбавку к пенсии, граждане отвечают следующим условиям:

достичь возраста 80 лет и старше;

проживать самостоятельно;

нуждаться в регулярном постороннем уходе из-за состояния здоровья;

получать пенсию по возрасту.

Необходимость регулярного постороннего ухода должна быть подтверждена официальными медицинскими документами.

Эта надбавка составляет 40% от прожиточного минимума лицам, утратившим трудоспособность - это 944,4 гривны.

Для получения выплаты следует обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда с соответствующим заявлением и следующими документами:

паспорт;

регистрационный номер налогоплательщика;

заключение врачебно-консультативной комиссии, в котором указано, что лицо нуждается в постоянном постороннем уходе;

выписка из Пенсионного фонда о том, что пенсионер не получает надбавки по уходу за пенсией.

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