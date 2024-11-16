Практика судов
  1. В Украине

Некоторые пенсионеры получат прибавку почти в 1000 гривен - кого коснется

18:07, 16 ноября 2024
Эта доплата предназначена для граждан, соответствующих нескольким критериям.
Некоторые пенсионеры получат прибавку почти в 1000 гривен - кого коснется
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ноябре 2024 часть пенсионеров получит денежную доплату в размере почти 1000 гривен. В частности, такие выплаты предусмотрены Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении социальных гарантий для отдельных категорий лиц".

Чтобы получить надбавку к пенсии, граждане отвечают следующим условиям:

  • достичь возраста 80 лет и старше;
  • проживать самостоятельно;
  • нуждаться в регулярном постороннем уходе из-за состояния здоровья;
  • получать пенсию по возрасту.

Необходимость регулярного постороннего ухода должна быть подтверждена официальными медицинскими документами.

Эта надбавка составляет 40% от прожиточного минимума лицам, утратившим трудоспособность - это 944,4 гривны.

Для получения выплаты следует обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда с соответствующим заявлением и следующими документами:

  • паспорт;
  • регистрационный номер налогоплательщика;
  • заключение врачебно-консультативной комиссии, в котором указано, что лицо нуждается в постоянном постороннем уходе;
  • выписка из Пенсионного фонда о том, что пенсионер не получает надбавки по уходу за пенсией.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

пенсия пенсия в Украине

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Проблемы с согласованием органом власти выделения средств для уплаты судебного сбора не являются уважительной причиной пропуска срока подачи апелляционной жалобы – Верховный Суд

Апелляционный суд, отказывая налоговой в открытии производства, отметил, что пропуск субъектами властных полномочий срока на подачу апелляционной жалобы не может обосновываться необходимостью соблюдения внутренних процедур выделения или согласования средств для уплаты судебного сбора или временным отсутствием таких средств.

Кабмин в бюджете на 2025 год предлагает увеличить финансирование судебной власти

Бюджет увеличится как на суды первой и апелляционной инстанций, так и на Верховный Суд, ВАКС и Высший совет правосудия.

Кабмин прибавил 143,6 млн на должностные оклады НАПК в проекте бюджета на 2025 год

Ко второму чтению правительство поддержало предложение депутатов об увеличении расходов на оклады в НАПК, где средняя зарплата руководства за сентябрь 2024 года составила 254 тысячи грн.

Прокурорам запретили использовать Telegram – документ

Прокурорам не только запрещено пересылать служебную информацию с помощью Telegram, а также устанавливать мессенджер на служебные компьютеры, но есть исключение.

Кабмин законопроектом о реформе МСЭК предлагает внести изменения в закон о мобилизации о правилах предоставления отсрочки

Вместо МСЭК инвалидность будет устанавливаться по решению экспертной команды по оценке.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ростислав Москаль
    Ростислав Москаль
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Сергій Бурлаков
    Сергій Бурлаков
    член Вищої ради правосуддя, суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Олена Петренко
    Олена Петренко
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Юлія Філонова
    Юлія Філонова
    суддя Сумського апеляційного суду