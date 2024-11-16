В ГНС объяснили, как узнать об отсутствии или наличии налогового долга

Украинцы могут получить информацию о наличии или отсутствии налогового долга с помощью Электронного кабинета ГНС.

Фото: kg.ua

Главное управление Государственной налоговой службы в Киевской области объяснило гражданам, как узнать об отсутствии или наличии налогового долга. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что физическое лицо – гражданин, не являющийся субъектом хозяйствования, но имеющий в собственности землю, недвижимость и т.д., и обязанное уплачивать налоги, может получить информацию о наличии (отсутствии) налогового долга, воспользовавшись Электронным кабинетом, вход в которого осуществляется через официальный веб-портал ГНС.

Вход в частную часть (личный кабинет) Электронного кабинета осуществляется после прохождения пользователем электронной идентификации онлайн с использованием КЭП.

В частном разделе Электронного кабинета режим «Состояние расчетов с бюджетом» предоставляет пользователю доступ к своим лицевым счетам по уплате налогов, сборов, других платежей. Красным цветом обозначены суммы задолженности перед бюджетом.

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