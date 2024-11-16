Как безопасно ездить в туман – советы водителям

Патрульная полиция дала советы водителям и пешеходам, как вести себя на дороге в туманную погоду.
Чтобы уменьшить риски на дороге, надо придерживаться таких правил:
Для водителей:
- избегайте рискованных маневров и снижайте скорость;
- подъезжая к пешеходным переходам или детским учреждениям, будьте особенно внимательны;
- держите безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- включайте противотуманные фары вместе с ближним светом;
– при остановке включайте аварийную сигнализацию.
Для пешеходов:
- будьте внимательны и переходите дорогу только в разрешенных местах;
- в темное время суток используйте световозвращающие элементы на одежде, чтобы быть заметными.
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