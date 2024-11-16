Практика судов
  1. В Украине
  2. / Авто

Как безопасно ездить в туман – советы водителям

18:44, 16 ноября 2024
В туманную погоду водителям рекомендуют снизить скорость и избегать резких маневров на дороге.
Как безопасно ездить в туман – советы водителям
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Патрульная полиция дала советы водителям и пешеходам, как вести себя на дороге в туманную погоду.

Чтобы уменьшить риски на дороге, надо придерживаться таких правил:

Для водителей:

- избегайте рискованных маневров и снижайте скорость;

- подъезжая к пешеходным переходам или детским учреждениям, будьте особенно внимательны;

- держите безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;

- включайте противотуманные фары вместе с ближним светом;

– при остановке включайте аварийную сигнализацию.

Для пешеходов:

- будьте внимательны и переходите дорогу только в разрешенных местах;

- в темное время суток используйте световозвращающие элементы на одежде, чтобы быть заметными.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Прожиточный минимум для прокуроров останется на уровне 1600 грн, но расходы на прокуратуру в 2025 году увеличат на 2,34 млрд грн – проект бюджета

Правительство предлагает увеличить финансирование Офиса Генпрокурора в 2025 году на 2,34 млрд грн по сравнению с 2024 годом.

Проблемы с согласованием органом власти выделения средств для уплаты судебного сбора не являются уважительной причиной пропуска срока подачи апелляционной жалобы – Верховный Суд

Апелляционный суд, отказывая налоговой в открытии производства, отметил, что пропуск субъектами властных полномочий срока на подачу апелляционной жалобы не может обосновываться необходимостью соблюдения внутренних процедур выделения или согласования средств для уплаты судебного сбора или временным отсутствием таких средств.

Кабмин в бюджете на 2025 год предлагает увеличить финансирование судебной власти

Бюджет увеличится как на суды первой и апелляционной инстанций, так и на Верховный Суд, ВАКС и Высший совет правосудия.

Кабмин прибавил 143,6 млн на должностные оклады НАПК в проекте бюджета на 2025 год

Ко второму чтению правительство поддержало предложение депутатов об увеличении расходов на оклады в НАПК, где средняя зарплата руководства за сентябрь 2024 года составила 254 тысячи грн.

Прокурорам запретили использовать Telegram – документ

Прокурорам не только запрещено пересылать служебную информацию с помощью Telegram, а также устанавливать мессенджер на служебные компьютеры, но есть исключение.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ростислав Москаль
    Ростислав Москаль
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Сергій Бурлаков
    Сергій Бурлаков
    член Вищої ради правосуддя, суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Олена Петренко
    Олена Петренко
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Юлія Філонова
    Юлія Філонова
    суддя Сумського апеляційного суду