Как безопасно ездить в туман – советы водителям

В туманную погоду водителям рекомендуют снизить скорость и избегать резких маневров на дороге.

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Патрульная полиция дала советы водителям и пешеходам, как вести себя на дороге в туманную погоду.

Чтобы уменьшить риски на дороге, надо придерживаться таких правил:

Для водителей:

- избегайте рискованных маневров и снижайте скорость;

- подъезжая к пешеходным переходам или детским учреждениям, будьте особенно внимательны;

- держите безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;

- включайте противотуманные фары вместе с ближним светом;

– при остановке включайте аварийную сигнализацию.

Для пешеходов:

- будьте внимательны и переходите дорогу только в разрешенных местах;

- в темное время суток используйте световозвращающие элементы на одежде, чтобы быть заметными.

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