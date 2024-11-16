Какой алгоритм действий нотариуса для приема документов без описания

Нотариус выдает заинтересованному лицу, сдавшему документы на хранение, свидетельство об их приемке по установленной форме, к которому прилагается экземпляр описания, если такой проводился.

Министерство юстиции Украины рассказывает, что одним из нотариальных действий нотариусов, предусмотренных ст. 34 Закона Украины «О нотариате», является прием на хранение документов.

В соответствии с Порядком совершения нотариальных действий нотариусами Украины, утвержденного приказом Минюста от 22.02.2012 №296/5, нотариусы по заявлениям заинтересованных юридических и физических лиц принимают на хранение документы по описанию. Он составляется в двух экземплярах и подписывается лицом, сдавшим документы на хранение, и нотариусом.

Один экземпляр описания остается у нотариуса, а второй выдается лицу, сдавшему документы на хранение.

По ходатайству заинтересованного лица нотариус может принять документы без описания, если они должным образом упакованы в присутствии нотариуса. Упаковка должна быть скреплена печатью нотариуса, его подписью и подписью лица, сдавшего документы на хранение.

Нотариус выдает заинтересованному лицу, сдавшему документы на хранение, свидетельство об их приемке по установленной форме, к которому прилагается экземпляр описания, если такой проводился.

Принятые документы хранятся в отдельном пакете в стальных шкафах либо сейфах, опечатанных печатью нотариуса.

Возвращаются принятые на хранение документы по требованию лица, сдавшего их на хранение, или по требованию уполномоченного им лица в случае предъявления свидетельства и экземпляра описания или по решению суда.

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