Одна из общин Ровенщины возместит 5 млн грн убытков за незаконную вырубку леса

Специалисты обнаружили факт незаконной вырубки 840 деревьев разных видов в лесном массиве на территории Дубровицкой общины.

Хозяйственный суд Ровенской области удовлетворил иск прокуратуры в Дубровицкий городской совет о взыскании почти 5 млн грн ущерба, причиненного незаконной вырубкой леса. Об этом сообщили в прокуратуре Ровенской области.

Речь идет о земельных участках на территории общины, которые не были переданы для использования в лесном хозяйстве.

Весной 2024 года специалисты Госэкоинспекции Полесского округа зафиксировали факт незаконной порубки 840 деревьев разных пород в лесу, который находится в пределах территории Дубровицкой общины и не предоставлен в пользование третьим лицам.

Согласно положениям Лесного кодекса Украины, при наличии обстоятельств, предусмотренных ч. 2 ст. 107 ущерб должен возместить орган местного самоуправления, в пределах территории которого находится вырубленный лес.

Прокурор доказал, что контроль за охраной таких земель лесохозяйственного назначения является обязанностью общества.

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