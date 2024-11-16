Практика судов
  1. В Украине

Одна из общин Ровенщины возместит 5 млн грн убытков за незаконную вырубку леса

19:02, 16 ноября 2024
Специалисты обнаружили факт незаконной вырубки 840 деревьев разных видов в лесном массиве на территории Дубровицкой общины.
Одна из общин Ровенщины возместит 5 млн грн убытков за незаконную вырубку леса
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Хозяйственный суд Ровенской области удовлетворил иск прокуратуры в Дубровицкий городской совет о взыскании почти 5 млн грн ущерба, причиненного незаконной вырубкой леса. Об этом сообщили в прокуратуре Ровенской области.

Речь идет о земельных участках на территории общины, которые не были переданы для использования в лесном хозяйстве.

Весной 2024 года специалисты Госэкоинспекции Полесского округа зафиксировали факт незаконной порубки 840 деревьев разных пород в лесу, который находится в пределах территории Дубровицкой общины и не предоставлен в пользование третьим лицам.

Согласно положениям Лесного кодекса Украины, при наличии обстоятельств, предусмотренных ч. 2 ст. 107 ущерб должен возместить орган местного самоуправления, в пределах территории которого находится вырубленный лес.

Прокурор доказал, что контроль за охраной таких земель лесохозяйственного назначения является обязанностью общества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд прокуратура лес

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Прожиточный минимум для прокуроров останется на уровне 1600 грн, но расходы на прокуратуру в 2025 году увеличат на 2,34 млрд грн – проект бюджета

Правительство предлагает увеличить финансирование Офиса Генпрокурора в 2025 году на 2,34 млрд грн по сравнению с 2024 годом.

Проблемы с согласованием органом власти выделения средств для уплаты судебного сбора не являются уважительной причиной пропуска срока подачи апелляционной жалобы – Верховный Суд

Апелляционный суд, отказывая налоговой в открытии производства, отметил, что пропуск субъектами властных полномочий срока на подачу апелляционной жалобы не может обосновываться необходимостью соблюдения внутренних процедур выделения или согласования средств для уплаты судебного сбора или временным отсутствием таких средств.

Кабмин в бюджете на 2025 год предлагает увеличить финансирование судебной власти

Бюджет увеличится как на суды первой и апелляционной инстанций, так и на Верховный Суд, ВАКС и Высший совет правосудия.

Кабмин прибавил 143,6 млн на должностные оклады НАПК в проекте бюджета на 2025 год

Ко второму чтению правительство поддержало предложение депутатов об увеличении расходов на оклады в НАПК, где средняя зарплата руководства за сентябрь 2024 года составила 254 тысячи грн.

Прокурорам запретили использовать Telegram – документ

Прокурорам не только запрещено пересылать служебную информацию с помощью Telegram, а также устанавливать мессенджер на служебные компьютеры, но есть исключение.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ростислав Москаль
    Ростислав Москаль
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Сергій Бурлаков
    Сергій Бурлаков
    член Вищої ради правосуддя, суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Олена Петренко
    Олена Петренко
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Юлія Філонова
    Юлія Філонова
    суддя Сумського апеляційного суду