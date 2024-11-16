Какие надбавки имеют пенсионеры после 65 лет

Украинцы, которым исполнилось 65 лет и которые имеют нужный страховой стаж, имеют право на пенсию, размер которой не может быть менее 40% от их средней зарплаты.

Согласно действующему законодательству Украины, граждане, достигшие 65 лет и имеющие необходимый страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин), имеют право на пенсию, которая составляет не менее 40% минимальной заработной платы.

В 2024 году минимальная заработная плата составляет 8 000 гривен, что означает, что минимальный размер пенсии для соответствующих требований должен быть не менее 3 200 гривен. Однако фактическая сумма выплаты составляет 3370 гривен. Если уровень минимальной зарплаты остается неизменным, размер пенсии в следующем году останется на том же уровне.

В случае, если пенсионер получает пенсию меньше установленного законодательством минимума, государство компенсирует разницу. Доплата по достижении 65 лет определяется как разница между фактической пенсией и гарантируемой законом. Такая прибавка начисляется автоматически.

Украинцы также имеют право на доплату к пенсии по возрасту. Выплаты начисляются автоматически, но зависят от возраста пенсионера:

украинцы от 70 до 74 лет получают дополнительно к пенсии 300 гривен;

от 75 до 79 лет – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

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