Какие надбавки имеют пенсионеры после 65 лет

Согласно действующему законодательству Украины, граждане, достигшие 65 лет и имеющие необходимый страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин), имеют право на пенсию, которая составляет не менее 40% минимальной заработной платы.
В 2024 году минимальная заработная плата составляет 8 000 гривен, что означает, что минимальный размер пенсии для соответствующих требований должен быть не менее 3 200 гривен. Однако фактическая сумма выплаты составляет 3370 гривен. Если уровень минимальной зарплаты остается неизменным, размер пенсии в следующем году останется на том же уровне.
В случае, если пенсионер получает пенсию меньше установленного законодательством минимума, государство компенсирует разницу. Доплата по достижении 65 лет определяется как разница между фактической пенсией и гарантируемой законом. Такая прибавка начисляется автоматически.
Украинцы также имеют право на доплату к пенсии по возрасту. Выплаты начисляются автоматически, но зависят от возраста пенсионера:
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