Когда День святого Николая в Украине — все о празднике

Ранее День святого Николая отмечали 19 декабря, а после перехода на новоюлианский календарь его празднуют 6 декабря.

День святого Николая — один из самых ожидаемых праздников, дарящий радость и детям, и взрослым. В этот день почитают Николая Чудотворца, известного своей щедростью и добрыми делами, а дети находят под подушками подарки от него.

Как известно, в 2023 году православная церковь Украины перешла на современный новоюлианский календарь. Даты церковного торжества сместились на 13 дней назад.

День святого Николая по новому стилю отмечают 6 декабря.

Этот праздник в Украине имеет богатые и увлекательные традиции, передающиеся из поколения в поколение.

- Подарки под подушкой. Одна из самых любимых традиций среди детей — получение подарков от святого Николая, которые обычно оставляют под подушкой. В канун праздника дети пишут письма Николаю, где указывают, как себя вели в течение года, и перечисляют желаемые подарки. Те, кто был послушным, получают сладости, игрушки или другие приятные сюрпризы, а непослушные могут найти резку — напоминание о необходимости исправить свое поведение.

- Благотворительность и помощь нуждающимся. Согласно духу святого Николая, многие люди пытаются в этот день делать добрые дела. Организуют благотворительные акции для помощи сиротам, пожилым людям или нуждающимся семьям.

- Религиозные службы. В церквях проходят торжественные богослужения в честь святого Николая. Верующие приходят в храмы, чтобы помолиться и попросить покровительства и помощи у святого.

- Фольклорные представления и праздничные мероприятия. Во многих школах, детских садах и общественных центрах проводят праздничные представления, где дети рассказывают стихи, поют песни, посвященные святому Николаю, а также получают подарки.

В этот день запрещено:

злиться, злословить, обзывать других людей;

желать зла другим людям;

ругать детей, кричать на них;

заниматься тяжелым физическим трудом

Важно проявлять щедрость и доброту, не отказывать в помощи людям.

Напомним, что в этом году главная елка Украины будет снова располагаться на Софиевской площади в Киеве, ее открытие планируется 6 декабря.

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