13 лютого температура повітря в Україні опуститься до 15° морозу, без опадів

За прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність.

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В Україні у четвер, 13 лютого, опади не очікуються, вдень до 5° тепла, а вночі 0-15° морозу.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

За прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність.

Вночі та вранці у північно-східній частині та в Карпатському регіоні місцями туман.

Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 6-11° морозу, у східних областях та в Карпатах до 15° морозу, на Закарпатті та в Криму 1-6° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла, у західних та Одеській областях 0-5° тепла.

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