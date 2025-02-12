13 февраля температура воздуха в Украине опустится до 15° мороза, без осадков

В Украине в четверг, 13 февраля, осадки не ожидаются, днем до 5° тепла, а ночью 0-15° мороза.
Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
По прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность.
Ночью и утром в северо-восточной части и в Карпатском регионе местами туман.
Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.
Температура ночью 6-11° мороза, в восточных областях и в Карпатах до 15° мороза, на Закарпатье и в Крыму 1-6° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла, в западных и Одесской областях 0-5° тепла.
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