13 февраля температура воздуха в Украине опустится до 15° мороза, без осадков

По прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность.

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В Украине в четверг, 13 февраля, осадки не ожидаются, днем ​​до 5° тепла, а ночью 0-15° мороза.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

По прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность.

Ночью и утром в северо-восточной части и в Карпатском регионе местами туман.

Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 6-11° мороза, в восточных областях и в Карпатах до 15° мороза, на Закарпатье и в Крыму 1-6° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла, в западных и Одесской областях 0-5° тепла.

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