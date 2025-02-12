Как подтвердить статус плательщика единого налога четвертой группы — разъяснение ГНС

Перечень документов и срок подачи сельскохозяйственными товаропроизводителями в контролирующие органы для перехода на упрощенную систему налогообложения или подтверждение статуса плательщика единого налога четвертой группы.

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Главное управление ГНС в Одесской области объяснило, как подтвердить статус плательщика единого налога четвертой группы.

Согласно п.п. 298.8.1 п. 298.8 ст. 298 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 г. № 2755-VI с изменениями и дополнениями сельскохозяйственные товаропроизводители для перехода на упрощенную систему налогообложения или ежегодного подтверждения статуса плательщика единого налога подают не позднее 20 февраля текущего года:

общую налоговую декларацию по налогу на текущий год по всей площади земельных участков, с которых взимается налог (сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосов, пастбищ, многолетних насаждений), и/или земель водного фонда внутренних водоемов (озер, прудов и водохранилищ), – контролирующему органу по своему местонахождению;

отчетную налоговую декларацию по налогу на текущий год отдельно по каждому земельному участку – контролирующему органу по месту расположения такого земельного участка (юридические лица);

расчет доли сельскохозяйственного товаропроизводства (юридические лица) – контролирующим органам по своему местонахождению и/или по месту расположения земельных участков по форме, утвержденной центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной аграрной политики, по согласованию с центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализуемую государственную финансовую политику;

сведения (справку) о наличии земельных участков – контролирующим органам по своему местонахождению и/или по месту расположения земельных участков.

В сведениях (справке) о наличии земельных участков указываются данные о каждом документе, устанавливающем право собственности и/или пользования земельными участками, в том числе о каждом договоре аренды земельной доли (пая).

Согласно п.п. 298.8.2 п. 298.8 ст. 298 НКУ сельскохозяйственные товаропроизводители – юридические лица, образованные в течение года путем слияния, присоединения или преобразования, подают в течение 20 календарных дней месяца, следующего за месяцем его образования, в контролирующие органы по своему местонахождением и по месту расположения земельных участков декларацию по налогу за период с даты образования до конца текущего года для получения статуса плательщика налога, а также всех прав и обязанностей по погашению налоговых обязательств или долгов, передаваемых ему как правопреемнику.

Состав дохода сельскохозяйственного товаропроизводителя, полученного от реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее переработки, определен в п.п. 298.8.3 п. 298.8 ст. 298 НКУ.

Плательщики единого налога четвертой группы самостоятельно исчисляют сумму налога ежегодно по состоянию на 1 января и не позднее 20 февраля текущего года представляют соответствующему контролирующему органу по местонахождению налогоплательщика и месту расположения земельного участка налоговую декларацию на текущий год по форме, установленной в порядке, предусмотренном ст. 46 НКУ (п.п. 295.9.1 п. 295.9 ст. 295 НКУ).

При этом, если последний день срока подачи налоговой декларации приходится на выходной или праздничный день, то последним днем ​​срока считается операционный день, следующий за выходным или праздничным днем ​​(абзац первый п. 49.20 ст. 49 НКУ).

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