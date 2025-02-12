Как подтвердить статус плательщика единого налога четвертой группы — разъяснение ГНС

Главное управление ГНС в Одесской области объяснило, как подтвердить статус плательщика единого налога четвертой группы.
Согласно п.п. 298.8.1 п. 298.8 ст. 298 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 г. № 2755-VI с изменениями и дополнениями сельскохозяйственные товаропроизводители для перехода на упрощенную систему налогообложения или ежегодного подтверждения статуса плательщика единого налога подают не позднее 20 февраля текущего года:
В сведениях (справке) о наличии земельных участков указываются данные о каждом документе, устанавливающем право собственности и/или пользования земельными участками, в том числе о каждом договоре аренды земельной доли (пая).
Согласно п.п. 298.8.2 п. 298.8 ст. 298 НКУ сельскохозяйственные товаропроизводители – юридические лица, образованные в течение года путем слияния, присоединения или преобразования, подают в течение 20 календарных дней месяца, следующего за месяцем его образования, в контролирующие органы по своему местонахождением и по месту расположения земельных участков декларацию по налогу за период с даты образования до конца текущего года для получения статуса плательщика налога, а также всех прав и обязанностей по погашению налоговых обязательств или долгов, передаваемых ему как правопреемнику.
Состав дохода сельскохозяйственного товаропроизводителя, полученного от реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее переработки, определен в п.п. 298.8.3 п. 298.8 ст. 298 НКУ.
Плательщики единого налога четвертой группы самостоятельно исчисляют сумму налога ежегодно по состоянию на 1 января и не позднее 20 февраля текущего года представляют соответствующему контролирующему органу по местонахождению налогоплательщика и месту расположения земельного участка налоговую декларацию на текущий год по форме, установленной в порядке, предусмотренном ст. 46 НКУ (п.п. 295.9.1 п. 295.9 ст. 295 НКУ).
При этом, если последний день срока подачи налоговой декларации приходится на выходной или праздничный день, то последним днем срока считается операционный день, следующий за выходным или праздничным днем (абзац первый п. 49.20 ст. 49 НКУ).
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