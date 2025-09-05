Україна — Франція: де дивитись матч відбору на чемпіонат світу-2026

Початок матчу Україна — Франція заплановано на 21:45.

Фото: Getty Images

Збірна України з футболу 5 вересня зіграє перший матч у відборі на чемпіонат світу-2026. Першим суперником для «синьо-жовтих» буде команда Франції.

Україна розпочинає відбір на чемпіонат світу-2026 з футболу лише у вересні. Причина — залученість в іграх плейоф Ліги націй у березні, внаслідок чого «синьо-жовтих» за підсумками жеребкування помістили в групу з чотирма командами.

Матч Україна — Франція транслюватиме стримінговий сервіс MEGOGO.

Початок матчу Україна — Франція о 21:45 за київським часом.

Також гру можна подивитися на наступних каналах:

4 Sports HD

Arena Premium 2 Srbija HD

ART Motion Sport 2 HD

Cytavision Sports 5 HD

Cytavision Sports PPV 3 HD

DAZN 1 Bar Deutsch HD

DAZN Deutsch

Diema Sport 3 HD

Digi Sport 2 Romania HD

ESPN 1 Brazil HD

EXXEN Digital Türkiye

Fast Sports TV Armenia

Fox Sports 2 USA HD

GEM Sport HD

Go3 Extra Sports Baltics

IRIB TV3 HD

MTV Katsomon+

MTV Urheilu 1 Suomi HD

Nova Sports 1 Hellas HD

Optus Sport

Polsat Sport 1 HD

Prima Sport RO 2 HD

QazSport HD

Silk Universal HD

Sky Sport 1 NZ HD

Sky Sport Max Italia HD

Solh TV

Sony Sports TEN 2 India HD

Sport 2 Israel HD

Sport TV1 Portugal HD

SportKlub 1 Hrvatska HD

SportKlub 1 Slovenija HD

Spíler 2 TV Hungary HD

SuperSport 1 Albania HD

SuperSport MáXimo 2A HD

SuperSport Premier League HD

TF1 France HD

TF1 Suisse HD

TV2 Play Danmark

TV2 Play Norge

TV2 Play Premium

TV2 Sport X Dansk HD

TVP Sport Polska HD

V Sport Premium HD

ViaPlay Sverige HD

ViaPlay SÝN Sport HD

YouTube: Viaplay Int'l

Ziggo Sport 2

