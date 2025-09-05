Практика судів
Україна — Франція: де дивитись матч відбору на чемпіонат світу-2026

17:47, 5 вересня 2025
Початок матчу Україна — Франція заплановано на 21:45.
Фото: Getty Images
Збірна України з футболу 5 вересня зіграє перший матч у відборі на чемпіонат світу-2026. Першим суперником для «синьо-жовтих» буде команда Франції.

Україна розпочинає відбір на чемпіонат світу-2026 з футболу лише у вересні. Причина — залученість в іграх плейоф Ліги націй у березні, внаслідок чого «синьо-жовтих» за підсумками жеребкування помістили в групу з чотирма командами.

Матч Україна — Франція транслюватиме стримінговий сервіс MEGOGO.

Початок матчу Україна — Франція о 21:45 за київським часом.

Також гру можна подивитися на наступних каналах:

  •   4 Sports HD
  •   Arena Premium 2 Srbija HD     
  •   ART Motion Sport 2 HD             
  •   Cytavision Sports 5 HD
  •   Cytavision Sports PPV 3 HD      
  •   DAZN 1 Bar Deutsch HD            
  •   DAZN Deutsch              
  •   Diema Sport 3 HD        
  •   Digi Sport 2 Romania HD          
  •   ESPN 1 Brazil HD          
  •   EXXEN Digital Türkiye
  •   Fast Sports TV Armenia
  •   Fox Sports 2 USA HD   
  •   GEM Sport HD
  •   Go3 Extra Sports Baltics
  •   IRIB TV3 HD     
  •   MTV Katsomon+          
  •   MTV Urheilu 1 Suomi HD          
  •   Nova Sports 1 Hellas HD           
  •   Optus Sport
  •   Polsat Sport 1 HD         
  •   Prima Sport RO 2 HD   
  •   QazSport HD   
  •   Silk Universal HD          
  •   Sky Sport 1 NZ HD        
  •   Sky Sport Max Italia HD             
  •   Solh TV             
  •   Sony Sports TEN 2 India HD     
  •   Sport 2 Israel HD          
  •   Sport TV1 Portugal HD
  •   SportKlub 1 Hrvatska HD          
  •   SportKlub 1 Slovenija HD          
  •   Spíler 2 TV Hungary HD             
  •   SuperSport 1 Albania HD          
  •   SuperSport MáXimo 2A HD      
  •   SuperSport Premier League HD             
  •   TF1 France HD
  •   TF1 Suisse HD 
  •   TV2 Play Danmark       
  •   TV2 Play Norge
  •   TV2 Play Premium
  •   TV2 Sport X Dansk HD 
  •   TVP Sport Polska HD                  
  •   V Sport Premium HD   
  •   ViaPlay Sverige HD       
  •   ViaPlay SÝN Sport HD  
  •   YouTube: Viaplay Int'l
  •   Ziggo Sport 2

Україна Франція футбол

