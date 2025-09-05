Україна — Франція: де дивитись матч відбору на чемпіонат світу-2026

17:47, 5 вересня 2025
Початок матчу Україна — Франція заплановано на 21:45.
Фото: Getty Images
Збірна України з футболу 5 вересня зіграє перший матч у відборі на чемпіонат світу-2026. Першим суперником для «синьо-жовтих» буде команда Франції.
Україна розпочинає відбір на чемпіонат світу-2026 з футболу лише у вересні. Причина — залученість в іграх плейоф Ліги націй у березні, внаслідок чого «синьо-жовтих» за підсумками жеребкування помістили в групу з чотирма командами.
Матч Україна — Франція транслюватиме стримінговий сервіс MEGOGO.
Початок матчу Україна — Франція о 21:45 за київським часом.
Також гру можна подивитися на наступних каналах:
- 4 Sports HD
- Arena Premium 2 Srbija HD
- ART Motion Sport 2 HD
- Cytavision Sports 5 HD
- Cytavision Sports PPV 3 HD
- DAZN 1 Bar Deutsch HD
- DAZN Deutsch
- Diema Sport 3 HD
- Digi Sport 2 Romania HD
- ESPN 1 Brazil HD
- EXXEN Digital Türkiye
- Fast Sports TV Armenia
- Fox Sports 2 USA HD
- GEM Sport HD
- Go3 Extra Sports Baltics
- IRIB TV3 HD
- MTV Katsomon+
- MTV Urheilu 1 Suomi HD
- Nova Sports 1 Hellas HD
- Optus Sport
- Polsat Sport 1 HD
- Prima Sport RO 2 HD
- QazSport HD
- Silk Universal HD
- Sky Sport 1 NZ HD
- Sky Sport Max Italia HD
- Solh TV
- Sony Sports TEN 2 India HD
- Sport 2 Israel HD
- Sport TV1 Portugal HD
- SportKlub 1 Hrvatska HD
- SportKlub 1 Slovenija HD
- Spíler 2 TV Hungary HD
- SuperSport 1 Albania HD
- SuperSport MáXimo 2A HD
- SuperSport Premier League HD
- TF1 France HD
- TF1 Suisse HD
- TV2 Play Danmark
- TV2 Play Norge
- TV2 Play Premium
- TV2 Sport X Dansk HD
- TVP Sport Polska HD
- V Sport Premium HD
- ViaPlay Sverige HD
- ViaPlay SÝN Sport HD
- YouTube: Viaplay Int'l
- Ziggo Sport 2
