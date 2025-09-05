Украина — Франция: где смотреть матч отбора на чемпионат мира-2026

Начало матча Украина — Франция запланировано на 21:45.

Фото: Getty Images

Сборная Украины по футболу 5 сентября проведет первый матч в отборе на чемпионат мира-2026. Первым соперником для «сине-желтых» станет команда Франции.

Украина начинает отбор на чемпионат мира-2026 по футболу только в сентябре. Причина — участие в матчах плей-офф Лиги наций в марте, в результате чего «сине-желтые» по итогам жеребьевки оказались в группе с четырьмя командами.

Матч Украина — Франция будет транслировать стриминговый сервис MEGOGO.

Начало игры Украина — Франция в 21:45 по киевскому времени.

Также матч можно будет посмотреть на следующих каналах:

4 Sports HD

Arena Premium 2 Srbija HD

ART Motion Sport 2 HD

Cytavision Sports 5 HD

Cytavision Sports PPV 3 HD

DAZN 1 Bar Deutsch HD

DAZN Deutsch

Diema Sport 3 HD

Digi Sport 2 Romania HD

ESPN 1 Brazil HD

EXXEN Digital Türkiye

Fast Sports TV Armenia

Fox Sports 2 USA HD

GEM Sport HD

Go3 Extra Sports Baltics

IRIB TV3 HD

MTV Katsomon+

MTV Urheilu 1 Suomi HD

Nova Sports 1 Hellas HD

Optus Sport

Polsat Sport 1 HD

Prima Sport RO 2 HD

QazSport HD

Silk Universal HD

Sky Sport 1 NZ HD

Sky Sport Max Italia HD

Solh TV

Sony Sports TEN 2 India HD

Sport 2 Israel HD

Sport TV1 Portugal HD

SportKlub 1 Hrvatska HD

SportKlub 1 Slovenija HD

Spíler 2 TV Hungary HD

SuperSport 1 Albania HD

SuperSport MáXimo 2A HD

SuperSport Premier League HD

TF1 France HD

TF1 Suisse HD

TV2 Play Danmark

TV2 Play Norge

TV2 Play Premium

TV2 Sport X Dansk HD

TVP Sport Polska HD

V Sport Premium HD

ViaPlay Sverige HD

ViaPlay SÝN Sport HD

YouTube: Viaplay Int'l

Ziggo Sport 2

