26 вересня – яке сьогодні свято та головні події

26 вересня відзначають День фахівця з управління персоналом, Всесвітній день моря, Європейський день мов, Всесвітній день контрацепції, День народження грамофону, Всесвітній день здоров'я довкілля, Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї та День дудла.
Православна церква вшановує пам’ять святого апостола і єпископа Івана Богослова.
Цього дня народилися український поет та критик Олександр Буценко (1954), п’ятий президент України Петро Порошенко (1965) та українська борчиня Юлія Остапчук (1989).
Серед важливих подій:
