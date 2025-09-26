26 вересня – яке сьогодні свято та головні події

26 вересня відзначають День фахівця з управління персоналом.

26 вересня відзначають День фахівця з управління персоналом, Всесвітній день моря, Європейський день мов, Всесвітній день контрацепції, День народження грамофону, Всесвітній день здоров'я довкілля, Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї та День дудла.

Православна церква вшановує пам’ять святого апостола і єпископа Івана Богослова.

Цього дня народилися український поет та критик Олександр Буценко (1954), п’ятий президент України Петро Порошенко (1965) та українська борчиня Юлія Остапчук (1989).

Серед важливих подій:

1913 — у Києві розпочався суд у справі Бейліса;

1930 — польська влада заборонила діяльність Пласту;

1951 — Бундестаг ухвалив рішення про виплату післявоєнних репарацій євреям;

1962 — проголошено Єменську Арабську Республіку;

1991 — встановлено консульські відносини між Україною та Австрією;

1995 — Україна приєдналася до Ради Європи;

2012 — у ТРЦ «Караван» у Києві підозрюваний Ярослав Мазурок убив трьох охоронців і поранив ще одного;

2021 — українець Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа у боксерському поєдинку.

